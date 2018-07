Politie rijdt ontsnapte gevangene klem in Turnhout Toon Verheijen

24 juli 2018

19u07

Bron: eigen berichtgeving 5 Ploegen van de Turnhoutse politie hebben vanmiddag een ontsnapte gevangene kunnen klemrijden op het kruispunt van de Noord-Brabantlaan en de Steenweg op Oosthoven.

De man was even voor 13 uur gaan lopen uit de halfopen strafinrichting van Hoogstraten. Hij werd nog gezien in het centrum van Hoogstraten, maar stapte daar in een wagen in en vluchtte met de hulp van een handlanger. Daarna ontbrak elk spoor.

Alle omliggende politiezones en ook de Nederlandse politie werden op de hoogte gebracht. Na ongeveer twintig minuten kon de politie in Turnhout de verdachte klemrijden. Hij zit terug in de gevangenis.