Politie rijdt met in beslag genomen voertuigen van criminelen

05 maart 2019

11u16

Bron: belga 0 De federale politie heeft momenteel veertien wagens ter beschikking die eerder in beslag waren genomen van criminelen. Dat meldt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vandaag. “Ik ben steeds op zoek gegaan naar manieren om de efficiënte werking van de politiediensten waar mogelijk te ondersteunen. Met dit project toont Justitie aan dat het ook ‘out of the box’ kan denken”, zegt de minister.

Het is het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) dat de voertuigen ter beschikking stelt. Er was vraag naar 25 voertuigen, “maar de toewijzing gebeurt weloverwogen en binnen een strikt juridisch kader”, aldus Geens. De veertien wagens die wel ter beschikking van de politie werden gesteld, werden in beslag genomen in het kader van georganiseerde criminaliteit, drugshandel of witwassen.



“Bestrijden met hun eigen middelen”

Sinds een wetswijziging die vorig jaar werd doorgevoerd, is de procedure sterk vergemakkelijkt. De directeur van het COIV neemt nu zelf de beslissing wat er met vermogensvoordelen kan gebeuren die in beslag worden genomen tijdens een gerechtelijk onderzoek of opsporingsonderzoek.



Ze kunnen nu onder bepaalde omstandigheden worden ingezet in de strijd tegen de georganiseerde of zware criminaliteit, zoals wapenhandel, drugstrafiek, mensenhandel, terrorisme, ... “Men gaat de criminelen bestrijden met hun eigen middelen die ze met criminele activiteiten hebben kunnen bekomen”, aldus Geens. “Misdaad mag niet lonen.”

Ook speciale computers en gebouwen

De regels gelden overigens niet enkel voor auto’s. Het kan ook gaan om vrachtwagens, vaartuigen, speciale computers of gebouwen. Het gebruik van inbeslaggenomen geld voor operationele doeleinden is niet toegestaan.