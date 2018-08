Politie rijdt auto klem in Leuven: achter stuur zit jongen van 16 avh

19 augustus 2018

16u07

Een auto die afgelopen nacht met overdreven snelheid door Leuven raasde, werd klemgereden door een politiepatrouille. De bestuurder bleek amper 16 jaar oud te zijn. Dat meldt de Leuvense politie vandaag.

Een patrouille van de politie merkte vannacht rond 1 uur op de Naamsesteenweg een auto op die veel sneller reed dan de toegestane snelheid van 50 kilometer per uur. Na een achtervolging werd het voertuig aan de kant gezet in de Jachtlaan. De bestuurder was 16 jaar oud.

De minderjarige uit Leuven overhandigde de politie het telefoonnummer van zijn ouders. De vader van de jongen kwam de wagen ophalen.