Politie registreerde voorbije jaren steeds meer gedwongen huwelijken HR

24 december 2019

13u26

Bron: Belga 3 Binnenland Het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten van gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen steeg de afgelopen jaren van 10 in 2015 tot 27 in 2018. Voor het eerste trimester van 2019 staat de teller op 5. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem op een schriftelijke vraag van Stephanie D'Hose (Open Vld).

Het gaat hoofdzakelijk om het dwingen van iemand om te huwen. In 2015 werden 10 dergelijke feiten geregistreerd, dat waren er 15 in 2016, 21 in 2017 en 27 in 2018. Ook alle vijf feiten in het eerste trimester van 2019 hadden hierop betrekking. In 2016 werd 1 feit van gedwongen wettelijke samenwoningen vastgesteld, in 2017 3. De cijfers zijn afkomstig uit de Algemene Nationale Gegevensbank die onder deze noemer overigens ook kindhuwelijken klasseert, maar het is onduidelijk over hoeveel het gaat.

Volgens artikel 146ter van het Burgerlijk Wetboek is er geen huwelijk, wanneer het wordt aangegaan zonder de vrije toestemming van beide echtgenoten of wanneer de toestemming van minstens één van de echtgenoten werd gegeven onder geweld of bedreiging. Men moet ook de leeftijd van 18 hebben bereikt om te kunnen huwen. Net als een gedwongen huwelijk is ook een gedwongen wettelijke samenwoning strafbaar.