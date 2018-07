Politie registreerde twaalfduizend feiten van seksueel geweld in 2017: "Dertig gevallen per dag" IB

24 juli 2018

06u16

Bron: Belga 0 De politie heeft exact 11.999 feiten van seksueel geweld geregistreerd in de nationale gegevensbank vorig jaar. Dat komt neer op een dertigtal per dag. Dat schrijven de Sudpresse-kranten vandaag. Het gaat om zedenfeiten die zowel tegen minderjarigen als tegen meerderjarigen zijn gepleegd.

Federaal parlementslid Nawal Ben Hamou (PS) zegt dat het voor slachtoffers moeilijk blijft om aangifte te doen. Onder meer omdat ze soms hun verhaal moeten doen tegen een politieagent van het andere geslacht. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zegt in een reactie in de kranten onder meer dat er om die reden drie gespecialiseerde centra voor seksueel geweld zijn geopend in ons land.

In 2016 waren er nog 11.102 zedenfeiten geteld in ons land, in 2015 waren dat er 11.153.