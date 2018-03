Politie plukt internationale bussen van de snelweg voor passagierscontroles LB

24 maart 2018

19u25

Bron: Belga 0 De federale politie heeft in Antwerpen een controleactie gehouden die specifiek gericht was op de passagiers van goedkope internationale busreizen. Het is de tweede keer dat in ons land een dergelijke actie plaatsvindt. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die de actie samen met zijn Nederlandse collega Ferdinand Grapperhaus (bevoegd voor Veiligheid en Justitie) kwam bezoeken, zijn de geviseerde busmaatschappijen populair bij drugskoeriers en andere criminelen.

Niet alleen de lage prijs, ook en vooral het gebrek aan regelmatige controles zoals bij internationale vlieg- en treinreizen maakt dat criminelen vaak gebruikmaken van busreizen om landsgrenzen over te steken. De veiligheidsdiensten van verschillende Europese landen willen daar echter paal en perk aan stellen.

Terroristen en zware criminelen

Ook politiemedewerkers uit Nederland, Frankrijk en Luxemburg waren vandaag aanwezig bij de controleactie en er lopen gesprekken om busmaatschappijen passagierslijsten beschikbaar te laten maken. "We willen passagiersgegevens kunnen vergelijken met onze databanken van terroristen en zware criminelen", zegt minister Jambon. "Voor de luchtvaart is dat al operationeel, voor het treinverkeer zijn we het aan het afronden. Busreizen zijn wat complexer omdat ze door vele landen rijden, maar het is mijn overtuiging dat het ook voor deze vervoersmodus moet kunnen."

Bij de controleactie van vandaag werden bussen gespot door een politiehelikopter en vervolgens door de wegpolitie naar een loods geleid, waar de passagiers een identiteitscontrole ondergingen - ook over de echtheid van hun papieren - en hun bagage werd gecontroleerd op de aanwezigheid van drugs en wapens. "Het is een heel intensieve controle waarbij we veel manschappen inzetten, onder meer aspiranten van de politieschool", zegt Peter De Waele van de federale politie.

"We proberen de wachttijden voor de reizigers wel zo beperkt mogelijk te houden, zodat ze hun reis toch relatief snel kunnen verderzetten als alles in orde is." (lees hieronder verder)

Met gps-toestellen op weg naar Oost-Europa

De volledige resultaten van de actie waren vanavond nog niet bekend, maar er werd al zeker één persoon gevat die zich onwettig op Belgisch grondgebied bevond, naast drie personen met identiteitsdocumenten die geseind stonden. Drie reizigers bleken gebruikershoeveelheden drugs bij te hebben en kregen een voorstel tot onmiddellijke minnelijke schikking. De grootste vangst lijkt voorlopig het onderscheppen van twee personen die op weg waren naar Oost-Europa met een heleboel dure gps-toestellen in hun bagage. Zij zullen volgens het Antwerpse parket worden verhoord en er zal verder onderzoek volgen om na te gaan of ze de toestellen (zelf) gestolen hebben, dan wel of er mogelijk sprake is van heling.

Minister Jambon stelde vragende partij te zijn om de controleacties vaker te laten plaatsvinden. "Drugskoeriers, mensen met valse papieren, mensen die internationaal geseind staan of mensen met verboden wapens... Het is wel wat", zegt hij. "Dat willen we toch liever ons grondgebied niet zien binnenkomen. We hebben dit vorig jaar voor de eerste keer opgezet, we hebben de manier van werken dan wat verfijnd en nu doen we het een tweede keer. Ik denk dat we het ritme nog wat gaan opvoeren, zeker zolang er resultaten mee geboekt worden."