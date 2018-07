Politie pakt vier Franse daders op na diefstallen in Ternat en Dilbeek bvb

11 juli 2018

17u30

Bron: Belga 2 De politie heeft vier Fransen gevat die maandag diefstallen pleegden in woningen in Ternat en Dilbeek. De drie meerderjarige daders werden inmiddels aangehouden. Dat meldt de politiezone Tarl vandaag.

De wijkpolitie van Ternat kreeg maandag een oproep voor een diefstal uit een woning in de Bodegemstraat. De agenten betrapten twee personen op heterdaad. Eén van hen werd ter plaatse ingerekend. De medeplichtige nam de vlucht, maar werd wat later gevat door eenheden van de politiezone Tarl (Ternat/Affligem/Roosdaal/Liedekerke) na een persoonsbeschrijving. De federale politie steunde de klopjacht met een helikopter en een speurhond.

Op datzelfde moment werden twee andere verdachten van diefstallen in woningen in Dilbeek, eveneens in Vlaams-Brabant, ingerekend door de politiezone Dilbeek. Uit verder onderzoek bleek dat de vier betrokkenen, allen met de Franse nationaliteit, gelinkt werden aan de diefstallen in zowel Ternat als Dilbeek. Het gaat om drie meerderjarigen en een minderjarige.

De verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en de jeugdrechter. De onderzoeksrechter bevestigde de aanhouding van de drie meerderjarigen.