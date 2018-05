Politie pakt twee minderjarige overvallers van krantenwinkel op SI

10 mei 2018

19u16

Bron: Belga 6 De lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo heeft woensdag twee minderjarigen opgepakt op verdenking van een gewapende overval op een krantenwinkel in Koersel (Beringen). Bij de overval gebruikte het tweetal een nepwapen. Een krantenwinkel op de Pieter Vanhoudtstraat in Koersel kreeg dinsdag rond 17.30 uur het ongewenste bezoek van twee gemaskerde personen, die de winkeluitbaatster met een vuurwapen en een mes bedreigden.

Het duo slaagde er in een kleine som geld en tabakswaren buit te maken. Op hun vluchtweg na de overval moesten ze hun buit en het gebruikte vuurwapen achterlaten ter hoogte van het kerkhof in Koersel. De lokale recherche van de politie Beringen-Ham-Tessenderlo kon de twee minderjarigen opsporen, arresteren en verhoren. Er waren voldoende aanwijzingen om te stellen dat het tweetal voor de overval in aanmerking kwam. Het jonge duo moest donderdag bij de jeugdrechter verschijnen.