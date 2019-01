Politie pakt na achtervolging door centrum van Luik man op die niet terugkeerde van penitentiair verlof avh

14 januari 2019

11u24

Bron: Belga 0 De politie van Luik heeft afgelopen nacht na een achtervolging een man opgepakt die niet naar de gevangenis was teruggekeerd na zijn penitentiair verlof. Dat is vernomen bij de politie.

Een ploeg van de Luikse politie merkte rond 0.30 uur een voertuig met gestolen nummerplaten op in de rue Charlemagne. Toen de bestuurder en zijn passagier zagen dat ze de aandacht hadden getrokken van de politie, gingen ze ervandoor, waarop de politie de achtervolging inzette.

De auto raakte het voertuig van de politie verschillende keren voor de vluchtwagen in het centrum van de stad tot stilstand kwam. De bestuurder ging er vervolgens vandoor en sprong over de muur van een begraafplaats. De inzittende, een vrouw, kon worden opgepakt. De man beschadigde verschillende graven en maakte, toen hij opnieuw over de muur wilde springen, een val van vijf meter. De politie kon hem daarop arresteren. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.