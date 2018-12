Politie pakt meer dan 90 relschoppers op na ‘Mars tegen Marrakesh’ in Brussel lh

16 december 2018

11u28

Bron: Belga 108 In Brussel is de rust teruggekeerd na de ‘Mars tegen Marrakesh’, die in de namiddag in de buurt van het Schumanplein ontaardde in rellen met de politie. Eerst belaagden enkele betogers journalisten van VTM Nieuws en VRT. Na de toespraken zochten hooligans de confrontatie op met de politie door met stenen en hekken te gooien. Er werden ook verschillende ruiten vernield van gebouwen van de Europese Commissie. De ordediensten antwoordden met traangas en het waterkanon. Er werden meer dan 90 mensen bestuurlijk aangehouden en zes personen gerechtelijk. Drie van de zes personen werden gearresteerd, omdat ze ervan verdacht worden beschadigingen te hebben aangebracht aan het Berlaymont-gebouw. Nog twee verdachten werden gerechtelijk aangehouden, omdat ze verdacht worden van feiten van gewapende weerspannigheid. Een zesde persoon werd gerechtelijk aangehouden, omdat hij verdacht wordt van druggerelateerde feiten.

Een definitief cijfer wordt later vandaag nog meegegeven, want de politie blijft nog patrouilleren en het aantal kan nog oplopen. Zo werden in de vooravond aan het Centraal Station nog enkele betogers opgepakt. De aangehouden personen gaan mee naar het verzamelcentrum om daar verder geïdentificeerd te worden en weer vrijgelaten te worden eenmaal de rust volledig is teruggekeerd. Onder de demonstranten vielen ook enkele lichtgewonden, voornamelijk door traangas.

Vlaamse vlaggen en voetzoekers

De betoging was iets voor 12 uur aan Brussel-Centraal vertrokken en ging langs de Belliardstraat naar het Schumanplein. De optocht telde volgens de politie 5.500 deelnemers en verliep toen nog zonder incidenten. In de menigte waren vanaf de middag heel wat Vlaamse vlaggen te zijn, er werd ook duchtig “linkse ratten, rol uw matten” en “eigen volk eerst” gescandeerd. Er werden ook de hele tijd voetzoekers afgestoken. Vlaams Belang-kopman Filip Dewinter liep vooraan mee. Op het Schumanplein werden vanaf 13 uur speeches gehouden door vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties.

Jong N-VA niet betrokken

Jong N-VA distantieerde zich ondertussen van de toespraak van Dominic Potters, die aangekondigd was als ‘ondervoorzitter van Jong N-VA’. Dat verklaarde Jong N-VA-voorzitter Tomas Roggeman aan Belga. “De man is geen ondervoorzitter van Jong N-VA, we hebben zelfs geen ondervoorzitter. De betrokkene is wel lid van Jong N-VA in een Kempense gemeente, maar zetelt niet in het bestuur en heeft er dus ook geen enkele verantwoordelijkheid”. N-VA en de jongerenafdeling hadden zich van de organisatie gedistantieerd en de leden opgeroepen niet aan de mars deel te nemen.

Schild en Vriend-oprichter Dries Van Langenhove haalde in zijn speech vooral uit naar de media. Hij blijft er van overtuigd dat de media hun rol als vierde macht misbruiken en leugens verspreiden. “Denken jullie dat er nog iemand jullie gelooft als jullie terroristen omschrijven als verwarde mannen? Denken jullie dat we het niet zien dat jullie peilingen wegmoffelen als ze aantonen dat er weinig stemmen zijn voor het migratiepact? Als het om migratie gaat, gebruiken jullie foto’s van kindjes, maar in werkelijkheid gaat het om 80 procent volwassen mannen. Niemand gelooft jullie nog nu de mensen zelf info kunnen vergaren op internet en sociale media”

“Onze boodschap zal gehoord worden, zeker als je ziet met hoeveel duizenden mensen wij hier nu al aanwezig zijn tegen dat ondemocratische migratie-akkoord”, zei Van Langenhove nog.

Opstootjes, hooligans en traangas

In de loop van de namiddag werd de sfeer steeds grimmiger. Een cameraploeg en VTM Nieuws-journaliste Hannelore Simoens werden belaagd en kregen verwijten naar de oren geslingerd. Er werden ook rookbommetjes naar hen gegooid. Enkele betogers richtten zich iets daarvoor ook tegen medewerkers van de VRT. “Linkse ratten” werd tot hen meermaals toegeroepen.

In de loop van de vroege namiddag, na de speeches, vervoegde een grote groep hooligans bij de oorspronkelijke betoging en ontaardde de betoging volledig.

De confrontatie begon aan de Wetstraat tussen het Berlaymont- en het Karel De Grotegebouw. De demonstranten gooiden met stenen en hekken naar de politie, en rukten verkeerspalen uit de grond. Er sneuvelden ook verschillende ruiten van gebouwen van de Europese Commissie. De politie reageerde met traangas en het waterkanon.

De politie drong de ontspoorde menigte met veel traangas terug naar het Schumanplein en duwde ze daarna naar de omliggende straten en het Jubelpark in. Daar sloeg de menigte uiteen. Nu lijkt de rust teruggekeerd.

Close bedankt politiediensten

Burgemeester Close bedankte de lokale en federale politie en de overige hulpdiensten voor hun professionaliteit tijdens “een weekend aan hoog risico” en na een week die al goed gevuld was met twee Europese toppen. “De politiemannen en -vrouwen hebben het enorm druk en geven veel van hun persoonlijke tijd op om de openbare veiligheid te garanderen in de hoofdstad. Indien we om versterking vragen, is dat dus geen toeval.”

Massaal veel betogers in #Brussel tegen Marrakesh-pact:

📣📢 -> “ #EigenVolkEerst “ 🔊#StopMarrakesh #MarsTegenMarrakesh pic.twitter.com/bjgTy2YPBp 🅰️nke Van dermeersch(@ Anke_online) link

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en Brussels burgemeester Philippe Close (PS) hadden afgelopen week de Mars tegen Marrakech verboden. Ze wilden de “bruine mars” en de extreemrechtse uitlatingen tegen het VN-migratiepact weren uit de stad uit vrees voor de veiligheid. Bovendien worden er ook hooligans van verschillende Belgische clubs verwacht op de manifestatie.

De minister-president en de burgemeester hadden de manifestanten voor de betoging aangemand tot kalmte. Ze gaven aan geen ontsporingen te zullen dulden. "De politie zal alle maatregelen nemen om de orde te handhaven op het Brussels grondgebied", klonk het vrijdag.

Rond 11.30 uur vandaag maakten enkele betogers melding van overvolle treinstellen. Volgens enkele Twitteraars werden de reizigers verzocht om af te stappen.

#NMBS heeft "vergeten" voldoende treinstellen te voorzien en weigert mensen voor de #StopMarrakesh mars verder te vervoeren #7dag https://t.co/5hu8hLImJi Delesi35(@ delesi35) link

Nokvolle trein in #Kortrijk “Wij zijn het beu” hoor ik op het perron #StopMarrakesh 👍👍👍 pic.twitter.com/miZ9G397Zu Wouter Vermeersch(@ WouterVermeersc) link

Tegenbetoging

Bij de tegenbetoging, die de Congresstraat naar het Maximiliaanpark liep, telde de politie 1.000 mensen. Opvallende delegatie daarin was een groepering van ‘gele hesjes’.

Een veertigtal linkse organisaties - onder meer studentenverenigingen, jongerenpartijen, vakbonden, antifascistische organisaties en mensenrechtenorganisaties - hadden eerst in de voormiddag een uitgebreide meeting gehouden in de zetel van de socialistische vakbond ACOD.

“Het goede nieuws van de dag is dat de bruine mars werd toegelaten, want zo vallen hun maskers af”, zei Alexis Deswaef, van de Franstalige Mensenrechtenliga en het Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen. “De N-VA heeft gisteren nog kleur bekend, met een filmpje van Theo Francken waarin hij weliswaar oproept om de migranten niet te viseren, maar tegelijk zijn steun betuigt aan de Mars tegen Marrakech.”

Het burgerplatform heeft er intussen voor gezorgd dat het Maximiliaanpark zowel zaterdagnacht als zondagmorgen volledig leeg was. De migranten zijn allemaal ondergebracht bij vrijwilligers. “Er was een verborgen agenda van de extreemrechtse betogers om naar het Maximiliaanpark te gaan en het op de migranten te munten”, verduidelijkte Deswaef.

Rond de middag vertrok zo'n duizendtal mensen aan het ACOD-gebouw in de Congresstraat richting Maximiliaanpark. Daar kwamen ze rond 13 uur aan.