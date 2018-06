Politie pakt drie verdachten op na wilde achtervolging in Borgerhout Toon Verheijen ADN

16 juni 2018

18u32

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 3 De lokale politie Antwerpen heeft vanmiddag drie verdachten opgepakt na een wilde achtervolging. Onderweg loste een van de agenten ook een schot om het vluchtende voertuig te doen stoppen.

Omstreeks 15.30 uur wou het wijkteam City op de Turnhoutsebaan een bestuurder met een voorlopig rijbewijs controleren, die in een voertuig zat met in totaal vier inzittenden.

De bestuurder gaf echter plankgas. De man negeerde onderweg een rood verkeerslicht, reed over het voetpad en haalde ook hoge snelheden. Hij reed zich een eerste keer vast op een busbedding van de Turnhoutsebaan ter hoogte van de Roma. Daar wist een van de inzittenden te voet te ontkomen.

Toen de inspecteurs uitstapten en de auto naderden, zag de bestuurder plots toch nog een gaatje en gaf weer plankgas. Uiteindelijk eindigde de rit enkele honderden meters verderop in de Wetstraat met een kapotte velg. De drie inzittenden werden gearresteerd en meegenomen voor verhoor.

Intussen was er bijstand gekomen van een politiehelikopter en andere ploegen. Politiewoordvoerder Willem Migom bevestigt dat de politie een schot gelost heeft, in een poging om het voertuig te doen stoppen. Dat schot raakte de wagen, maar niemand in het voertuig. Ook tijdens de achtervolgingen raakte volgens de politie niemand gewond. Het vuurwapengebruik wordt volgens de politie conform de procedures onderzocht.

Op sociale media circuleren er berichten dat kinderen zouden hebben moeten wegspringen bij de achtervolging.