Politie pakt bende mensensmokkelaars en 27 transmigranten op bij grootschalige actie langs E40 TT

23 augustus 2018

15u15 64 De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in totaal 10 mensensmokkelaars en 27 transmigranten gearresteerd bij een grote actie in Wetteren, onder andere op de snelwegparking langs de E40. Dat meldt de politie in een persbericht. Er vonden ook huiszoekingen plaats in en rond Antwerpen en Mechelen. Ook de speciale eenheden van de federale politie werden ingezet.

"Afgelopen nacht was er een grootscheepse politieactie om de mensensmokkel op en rond de parking langs de E40 te Wetteren aan te pakken", zeggen de politiediensten. "Het was het sluitstuk van een intensief onderzoek naar een bende mensensmokkelaars. Na tussenkomst van de Speciale Eenheden van de Federale Politie, een grondige controle door lokale en federale politie op de parking van Wetteren, en een reeks huiszoekingen in het Antwerpse en Mechelen, konden er in totaal 10 bendeleden opgepakt worden. Tevens werden er 27 transmigranten aangetroffen die door de bende gesmokkeld werden."

Na aanhoudende klachten over mensensmokkel op de E40-autosnelwegparking van Wetteren en de daarbij veroorzaakte overlast, startte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen in opdracht van het parket een onderzoek. "Daaruit bleek dat een bende voornamelijk transmigranten uit Eritrea smokkelde", zegt de politie. "Het gerechtelijk onderzoek had tot doel het blootleggen van de organisatie die grof geld verdient aan deze georganiseerde mensensmokkel. Ondanks de voorzorgen die de bende nam om niet ontdekt te worden kon, na intensief onderzoek, de organisatie in beeld worden gebracht."

Ook baby's gesmokkeld

De bendeleden, hoofdzakelijk van zwart-Afrikaanse afkomst, gebruikten enkel de E40-autosnelwegparking van Wetteren om de transmigranten, voornamelijk uit de Brusselse regio, te smokkelen. De slachtoffers zijn zowel mannen als vrouwen en kinderen. Zelfs baby’s werden gesmokkeld. De meesten van hen zijn afkomstig van Eritrea, Soedan en Ethiopië.

"Uit het onderzoek blijkt dat de bende ook gebruik maakte van een clandestien pand in Kwatrecht (deelgemeente van Wetteren, red.) waar de transmigranten werden ondergebracht in afwachting van de tocht naar de parking".

Op heterdaad betrapt

Gisterennacht werd er een grootscheepse actie op het getouw gezet om de verdachten op heterdaad te kunnen betrappen. "Eerst werden de smokkelaars door de Speciale Eenheden van de Federale Politie gearresteerd; ter plaatse werden er vijf opgepakt. Vervolgens voerden de lokale en federale politie samen een grondige controle uit op de parking en omgeving te Wetteren waarbij 23 transmigranten werden aangetroffen in vrachtwagens en drie in het clandestiene pand."

De politie voerde ook vier huiszoekingen plaats in het Antwerpse en Mechelen, waarbij nog eens vijf verdachten van mensensmokkel werden opgepakt. Bij een huiszoeking in Antwerpen werd ook een transmigrant aangetroffen.

De mensenmokkelaars worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Dendermonde die zal beslissen over hun aanhouding. Deze voorleidingen zijn momenteel aan de gang. De 27 transmigranten zijn 23 meerderjarigen en 4 minderjarigen, afkomstig van Eritrea, Soedan en Ethiopië. Acht mochten van DVZ beschikken omdat ze over recente documenten beschikken; 1 vrouw wordt overgebracht naar het gesloten centrum te Brugge; de anderen kregen het bevel het grondgebied te verlaten.