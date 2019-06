Politie opent onderzoek naar mogelijke verkrachting van festivalganger Vestiville Rob Van herck

29 juni 2019

18u36

Bron: VTM NIEUWS 1 De politie heeft een onderzoek geopend naar een mogelijke verkrachting in het Sunparks-vakantiepark in Mol. Dat bevestigt woordvoerder Robert Lehaen aan VTM NIEUWS. Een Britse vrouw verbleef in het park, dat gedeeltelijk was afgehuurd voor Vestiville, en zegt dat ze vannacht is verkracht. Ze heeft een klacht tegen onbekende ingediend en de politie onderzoekt het incident.

Zo’n 1.500 festivalgangers waren gisteren afgezakt naar Lommel, voor Vestiville, maar dat werd op het laatste nippertje afgelast. Honderden feestvierders hadden wel overnachtingen geboekt in het nabijgelegen Sunparks-complex in Mol. Onder hen ook de Britse vrouw die nu zegt dat ze daar vannacht is verkracht.

De politie heeft een medisch onderzoek uitgevoerd en neemt de klacht ernstig.