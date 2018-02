Politie op zoek naar Thomas (33): "Hij heeft dringend medische hulp nodig"

20 februari 2018

Sinds 10u45 is er geen spoor meer van de 33-jarige Thomas Gillis. Hij werd voor het laatst gezien aan de instelling 'De Triangel' in de Molendreef in Lovendegem.