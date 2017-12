Politie op zoek naar man die meisje (16) achtervolgt naar school en probeert te ontvoeren Politie zoekt getuigen van poging tot ontvoering in Henegouwen HA

Bron: Federale Politie 1 FedPol De verdachte greep het meisje vast bij haar pols, maar zij kon zich losrukken. De man vluchtte daarna weg. De politie is op zoek naar een man die een tienermeisje heeft proberen te ontvoeren vorige maand in Trazegnies, een gemeente in Henegouwen.

Op 24 november stond het 16-jarige meisje te wachten aan de bushalte gelegen in de rue Adolphe Rectem, toen ze omstreeks 07.40 uur een grijs voertuig opmerkte dat steeds voorbijreed. Op een bepaald ogenblik stopte de bestuurder om de weg te vragen. Hij hield het meisje bezig en blokkeerde hierdoor het verkeer. Toen het meisje naar school stapte, werd ze gevolgd door de bestuurder.

In de rue des Chats stapte de bestuurder uit en nam het meisje bij haar pols. Hij probeerde haar in zijn wagen te duwen. Het meisje liet zich niet doen en kon zich bevrijden. De verdachte vluchtte daarna weg via de rue Jules Destrée.

De bestuurder is van Noord-Afrikaanse origine en droeg een bordeauxkleurige trui met grijze mouwen. Hij reed met een grijze gezinswagen.

Was u getuige van deze poging tot ontvoering of heeft u meer informatie over de wagen van de dader? Neem dan contact op met de speurders via dit antwoordformulier of via het gratis nummer 0800/30 300.