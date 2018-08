Politie op zoek naar getuigen die foto's of filmpjes maken van schietpartij Spa waarbij agent omkwam TT

29 augustus 2018

13u04

Bron: Belga 0 De politie en het parket lanceren een oproep naar mogelijke getuigen die filmpjes of foto's gemaakt hebben van de schietpartij van afgelopen zaterdag in Spa. Nederlander Yvo T. wordt ervan verdacht een agent een kogel in het hoofd geschoten te hebben. De agent liet daarbij het leven.

Yvo T. werd gisteren aangehouden op verdenking van doodslag op de agent en poging tot doodslag op diens collega. T. zegt zich niets meer te herinneren van de gebeurtenissen omdat hij te veel alcohol en drugs had gebruikt.

De politie zoekt nu zoveel mogelijk beelden van de gebeurtenissen om een zo goed mogelijk beeld te kunnen krijgen van de feiten. De schietpartij gebeurde nadat de politie ter plaatse kwam na een ruzie aan café Havana. T. schoot vanuit een taxi op de politie. "Zowel beelden van bewakingscamera's in de buurt als beelden en foto's die genomen werden met een gsm, kunnen helpen om duidelijkheid te scheppen in deze zaak", klinkt het in een mededeling van het parket van Luik, afdeling Verviers.

In Spa ware afgelopen weekend behalve veel Belgen ook een groot aantal Nederlanders aanwezig voor de Formule 1-wedstrijd op het circuit van Francorchamps.

Yvo T.'s broer en een vriend, die op het moment van de feiten bij hem waren, vluchtten na de feiten naar Nederland, maar konden maandag opgepakt worden. Zij worden wellicht snel uitgeleverd.