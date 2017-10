Politie op zoek naar deze inbrekers die zich voordeden als agenten rvl

16u49 10 Federale politie De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid met de robotfoto's van twee van de drie daders van een diefstal met geweld in Schaarbeek, op dinsdag 19 september. De daders deden zich voor als agenten om de woning van de slachtoffers binnen te komen.

Op dinsdag 19 september 2017, omstreeks 12u20, werd een diefstal met geweld gepleegd door drie daders in de Josse Impensstraat in Schaarbeek, zo meldt de federale politie in het opsporingsbericht.



De drie daders drongen als politieagenten de woning van het slachtoffer binnen. Ze droegen daarbij geen uniform, maar wel een armband met de vermelding 'Police'. Eens binnen in de woning werd één van de slachtoffers bedreigd met een vuurwapen en geboeid door de daders. De daders doorzochten de woning en stalen een aanzienlijke som geld.



De eerste dader is van Noord-afrikaanse origine en is tussen de 25 à 28 jaar oud. Hij is mager en ongeveer 1m80 à 1m85 lang. Hij droeg een zwarte pet. De tweede dader is blank en van Europese origine. Hij is ongeveer 28 jaar oud, normaal gebouwd, ongeveer 1m80 lang en heeft bruine ogen. Hij droeg een zwarte pet.



Herkent u deze daders of hebt u meer informatie over deze feiten neem dan contact op met de speurders. Ook als u verdachte handelingen hebt gezien in de nabijheid van de plaats van de feiten dan vragen de speurders dit te melden op het gratis nummer 0800 30 30 0. Discretie wordt verzekerd