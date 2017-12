Politie op zoek naar 20 vluchtelingen die uit laadruimte springen in Deerlijk hr

12u13

Bron: Belga 62 Deleu Archiefbeeld. In Deerlijk zijn vanochtend een twintigtal personen uit de laadruimte van een vrachtwagen gesprongen in Deerlijk. Twaalf van hen konden opgepakt worden en zijn overgebracht naar het politiecommissariaat.

Bij het openen van de laadruimte van een vrachtwagen, bij de firma Best Trading in de Kleine Tappuitstraat, werden de verstekelingen omstreeks 8 uur aangetroffen. Ze vluchtten te voet weg. Agenten van de politiezone Gavers konden op diverse plaatsen in de gemeente uiteindelijk een twaalftal personen vinden.

Zij werden voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat van de politiezone Gavers in afwachting van de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze zijn vermoedelijk afkomstig uit Eritrea.