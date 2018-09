Politie ontmantelt speedlabo in Waals-Brabant: tien verdachten aangehouden SVM

24 september 2018

18u06

Bron: Belga 0 De politie heeft vorige week een bende opgerold die verdacht wordt van de grootschalige productie van speed in een labo in het Waals-Brabantse Orp-Jauche. Dat meldt het parket van Dendermonde. Bij vijftien huiszoekingen werden vijftien verdachten opgepakt. Tien onder hen werden ook effectief aangehouden.

De bende werd geleid door drie broers en hun ouders, zegt de federale politie. "Door het samenbrengen van verschillende producten en een aantal chemische verwerkingen konden ze speedolie aanmaken, die dan op een andere locatie verder omgezet werd naar speed. Dit labo bevond zich in Orp-Jauche (een gemeente in het oosten van de provincie Waals-Brabant; nvdr) in een gehuurd pand. Tevens zorgde de bende voor de verdeling van de drugs. Ze gebruikten hiervoor vaak gehuurde bestelwagens en motorfietsen met valse of vervalste nummerplaten."

Het onderzoek loopt zowel naar de producenten als de dealers van de drugs. Op 18 september werden vijftien huiszoekingen uitgevoerd in onder meer Orp-Jauche, Aalter, Denderleeuw, Antwerpen, Berlare, De Pinte en Ninove.

Vijf kilo speed

"Bij de actie werden vijftien verdachten opgepakt", meldt de politie. "Eén verdachte werd door de onderzoeksrechter in het ziekenhuis onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Hij verbleef daar intussen al een week na een zwaar verkeersongeval. De onderzoeksrechter in Dendermonde liet veertien andere verdachten in zijn kabinet voorleiden. In totaal werden er tien onder aanhoudingsmandaat geplaatst en vijf onder strenge voorwaarden vrijgelaten."

Bij de huiszoekingen werden het labo en onder meer vijf kilogram speed en aanmaakproducten aangetroffen. Er werden vijf wagens, twee motorfietsen en ongeveer 35.000 euro in beslag genomen.