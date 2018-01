Politie ontdekt meer dan 500 wietplanten in Rekem

De lokale politie van de zone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) heeft zaterdag in een woning langs de drukke Steenweg (N78) in Rekem (Lanaken) een professionele wietplantage ontdekt. De agenten telden meer dan vijfhonderd wietplanten in de teeltinstallatie.