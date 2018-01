Politie ontdekt cannabisplantage in huurwoning na kortsluiting kv

18u02

Bron: Belga 0 Thinkstock Een 32-jarige Maasmechelaar is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 maanden en een boete van 6.000 euro voor het opzetten van een cannabisplantage in een huurwoning in Dilsen-Stokkem. De plantage werd ontdekt na een kortsluiting.

Op 23 november 2015 moest de brandweer uitrukken voor een brand in een woning in Dilsen-Stokkem. Na de bluswerken vond de politie een net opgebouwde cannabisplantage met 550 planten in de kelder. Nog voor de man een eerste keer kon oogsten ontstond er brand door een kortsluiting.

Twee dagen na de brand werden de huurder en zijn echtgenote gearresteerd. Hij bekende onmiddellijk dat hij drie weken voor de brand begonnen was met de opbouw van de plantage. Hij was op aanraden van een Nederlander met de plantage begonnen om na een ontslag zijn eigen druggebruik te kunnen financieren. De vrouw beweerde niet op de hoogte te zijn van de plannen van haar echtgenoot en werd vrijgesproken.

Aan Infrax moet de man een schadevergoeding van 5.227 euro betalen voor de gestolen elektriciteit, vermeerderd met intresten en een rechtsplegingsvergoeding.