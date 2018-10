Politie ontdekt bij huiszoeking ovenschotel met daarin een niet zo onschuldige inhoud TT

30 oktober 2018

09u23 6 Afgelopen vrijdag vielen speurders van Politie CARMA binnen in drie woningen in Alken, Genk en Opglabbeek, in samenwerking met de speciale eenheden en een arrestatieteam van Politie LRH. In één van de woningen werd een bijzondere voorraad cocaïne ontdekt.

Vrijdagochtend omstreeks 5 uur viel de politie gelijktijdig op drie adressen binnen, meldt het parket van Limburg. “De huiszoekingen kaderen in een onderzoek naar verkoop van verdovende middelen en vereniging van misdadigers. In elke woning werd een verdachte gearresteerd. Het gaat om dertigers uit Genk. Er werden onder meer aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden.”

Op het Genkse adres vond de politie drugs in een bijzondere vorm. De drughond reageerde positief op een ovenschaal met een witte substantie die positief testte voor cocaïne. Volgens de dienst CRU (Clan Lab Response Unit) van de federale politie is de substantie waarschijnlijk afkomstig van extractie van cocaïne uit kledingstukken door middel van chemicaliën. Het gaat dus om een bijzondere vorm van cocaïnesmokkel waarbij kledij gedoopt wordt in natte drugs. Als de kleren drogen, zie je amper dat er cocaïne aan vastkleeft. Als de kleren hier aankomen, worden de drugs weer van de kleren gespoeld en het bezinksel gefilterd. De ovenschaal bevatte nog 200 gram wit poeder maar er had wellicht minstens 2 kilogram ingezeten.

De drie verdachten zijn vrijdagnamiddag voor de onderzoeksrechter geleid. Twee van hen werden aangehouden.