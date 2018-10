Politie onderzoekt verdacht overlijden in Oostende Siebe De Voogt

06 oktober 2018

14u05

Bron: eigen berichtgeving 0 Politie en parket onderzoeken een verdacht overlijden in de Jules Peurquaetstraat in Oostende. Vanmorgen werd in een rijwoning het levenloze lichaam aangetroffen van een bewoner.

Over de omstandigheden van z’n overlijden is nog niets bekend. Het labo is momenteel nog volop bezig met het sporenonderzoek.

Later meer.