Politie onderzoekt verdacht overlijden in Deurne: man (59) dood aangetroffen in woning

23 mei 2018

13u16

In de Confortalei in Deurne is deze middag een man dood terug gevonden in zijn woning. Het gaat om 59-jarige die al een tijdje niet meer gezien werd in de buurt.