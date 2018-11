Politie onderzoekt poging tot ontvoering van 12-jarig meisje in Ichtegem HA Jelle Houwen

21 november 2018

15u54

Bron: Krant van West-Vlaanderen, eigen berichtgeving 13 Politiezone Kouter onderzoekt een poging tot ontvoering van een 12-jarig meisje in Ichtegem. Het kind was te voet op weg naar school toen ineens een man opdook die haar wilde vastgrijpen.

De feiten vonden vanochtend plaats op een fietspad tussen de Abdijstraat en de Sint-Bertinuslaan in het centrum van Ichtegem. De man was in het zwart gekleed en sprak geen Nederlands. Hij zou de tiener hebben willen vastgrijpen, maar zij kon zich losrukken en liep weg.

“Het gaat om mijn dochter die op weg was naar de bushalte”, zegt Andy Devriese, die vroeger nog een burgerwacht wilde oprichten na geruchten over pogingen tot ontvoeringen.



“Ze zette het meteen op een lopen naar een plaats waar er veel verkeer was. Toen ze wegliep kwam haar schoolbus net toe en stapte ze in. Op school was ze in paniek en vertelde ze wat er gebeurd was. Daar heeft de schoolpsycholoog haar opgevangen en werden wij verwittigd.”

Volgens het meisje was haar belager een struise man van ongeveer 1,85 meter.

Het meisje is erg onder de indruk van wat er gebeurd is. “Ze durft niet meer naar buiten”, vertelt de vader. “We hebben een klacht ingediend bij de politie. Die bracht ook het parket op de hoogte.”

De politie bevestigt de aangifte en onderzoekt de zaak. De ouders waarschuwen intussen andere inwoners op Facebook voor de mogelijke ontvoerder. Er wordt opgeroepen tot waakzaamheid. Het bericht wordt druk gedeeld. Voorlopig is het bij deze ene aangifte gebleven.