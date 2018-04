Politie onderzoekt dodelijk motorongeval met Vlaams koppel in Wales Tom Van de Weyer

23 april 2018

18u14

Bron: Eigen berichtgeving 1 Het verongelukte echtpaar Danny Pieraerts (65) en Agnes De Schuymer (64) uit Diest wordt wellicht deze week naar België gerepatrieerd. Vrijdagochtend kwam het paar om het leven bij een motorongeval in het noorden van Wales.

Het koppel was frontaal op een tegenligger gereden. De inzittenden van die wagen raakten slechts lichtgewond. Over de precieze oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. Het echtpaar maakte al twintig jaar motorreizen door Europa en Groot-Brittannië en had ervaring met links rijden op de weg. Onlangs vierden ze hun 45-jarig huwelijk.

Hun zoon Arsène (46), die met zijn moto mee op reis was, bleef ongedeerd. Hij verblijft nog steeds in Wales. Hij laat weten dat de Britse politie een onderzoek is gestart naar de omstandigheden van het ongeluk.