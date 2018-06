Politie onderzoekt brand in stedelijke loods in Oudenaarde Ronny De Coster

14 juni 2018

23u06

Bron: Eigen berichtgeving 8 In het Oost-Vlaamse Oudenaarde heeft vanavond een korte, maar felle brand gewoed in een loods van de technische dienst van de stad. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.

Het vuur ontstond in een ruimte waar onder meer verkeersborden en verlichtingsarmaturen waren opgeslagen. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen door het dak.

De spuitgasten hadden de brand vrij snel onder controle en konden daardoor beletten dat de vlammen oversloegen naar een aanpalende en veel grotere loods.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. In de uitgebrande bergplaats was er alvast geen stroomvoorziening, zodat een kortsluiting weinig waarschijnlijk is. De politie stelt daarom een onderzoek in om na te gaan hoe de brand is ontstaan.