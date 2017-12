Politie onderschept bende die meer dan 800 euro buit maakt met wisseltruc

Bron: Belga

In Oostakker is een bende opgepakt die vrijdagmiddag 885 euro had gestolen in een garage van de keten Auto5. De politie kon vier verdachten oppakken, die met een wisseltruc de kassier zouden afgeleid hebben. Ze worden zaterdag voor de onderzoeksrechter in Gent voorgeleid.