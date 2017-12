Politie onderschept 50 jongeren die robbertje gingen vechten in Brussels winkelcentrum EB

10u09

Bron: VTM Nieuws 2 photo_news De Brusselse politie heeft gisterennamiddag vijftig jongeren onderschept die onderweg waren naar het winkelcentrum Docks om daar te gaan vechten. "We hadden een tip binnen gekregen en hebben meteen patrouilles gestuurd", zegt Ilse Van de Keere van de Brusselse politie aan VTM Nieuws. "Er wordt onderzocht of er een verband is met de incidenten van de laatste weken in Brussel."

Omstreeks 15.30 uur kreeg de Brusselse politie een tip binnen. "We hebben meteen politiemensen gestuurd", zegt Van de Keere. De jongeren werden door de politie aan de tramhalte Van Praet onderschept. "Een vijftigtal jongeren werd meteen gefouilleerd en gecontroleerd. Niemand werd gearresteerd maar één iemand kreeg een proces-verbaal omdat die een knipmes bij zich had. Na een anderhalf uur zijn alle jongeren naar huis teruggekeerd." De aanleiding van de aangekondigde knokpartij is nog niet duidelijk.

Verband met recente rellen?

Brussel kreeg de jongste tijd meermaals te maken met jongeren die rel schopten in de stad. "Momenteel kunnen we nog niet zeggen dat er een verband is met de jongeren die betrokken waren bij de incidenten die we de laatste weken hadden in Brussel. Die mogelijke link wordt wel onderzocht."