Politie onderschept 1,5 ton cocaïne in haven van Antwerpen

08 augustus 2018

De douane heeft gisteren bij een controleactie in de haven van Antwerpen 1.561 kilogram cocaïne onderschept. Dat meldt de FOD Financiën .

De drugs zaten verborgen in een container met boomstammen afkomstig uit Colombia en hebben een straatwaarde van meer dan 75 miljoen euro. Het is de tweede grote drugsvangst in Antwerpen in vijf dagen tijd.

In de Waaslandhaven was vrijdag in een container met bananen 1.727 kilo cocaïne onderschept.