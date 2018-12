Politie nu al zenuwachtig: ook Franse gele hesjes roepen op om zaterdag te betogen in Brussel Inge Bosschaerts

03 december 2018

17u54 0 Wordt Brussel zaterdag opnieuw het toneel van een veldslag door de zogenaamde gele hesjes? Op sociale media roepen de Franse hesjes op om naar Brussel af te zakken om te betogen tegen onder meer de hoge brandstofprijzen. Niet toevallig op dezelfde dag waarop ook de Belgische gele hesjes opnieuw willen verzamelen in Brussel.

Bij het stadsbestuur en de politie van Brussel heerst zenuwachtigheid. “We hebben die oproep ook gezien. Voorlopig is er nog geen officiële aanvraag voor een betoging ingediend, al beseffen we dat er ook geprotesteerd kan worden zonder die aanvraag. We proberen volop contact te leggen met de initiatiefnemer van de oproep, maar dat is nog niet gelukt. De politie is waakzaam, maar we communiceren niet over maatregelen die we al dan niet zullen nemen.”

Dat ze er in Brussel niet gerust in zijn, is begrijpelijk. Afgelopen vrijdag draaide een protestactie van ruim 500 Belgische gele hesjes er al uit op een ware veldslag. Agenten werden bekogeld, verkeersborden sneuvelden en een winkel werd geplunderd. Twee politievoertuigen brandden volledig uit. 74 relschoppers werden gearresteerd. De schrik dat zo’n scenario zich zaterdag zal herhalen als de Franse gele hesjes zich bij de Belgische delegatie zal aansluiten, zit er in Brussel stevig in.

Zeker nadat de betoging van de Franse gele hesjes in Parijs zaterdag gepaard met buitensporig geweld en vernielingen. Toen raakten 133 mensen gewond, onder wie ook 23 politieagenten. Tal van auto’s werden in brand gestoken en ook de Arc de Triomphe werd zwaar beschadigd. Als diezelfde heethoofden zaterdag naar Brussel komen, is de politie toch maar beter goed voorbereid.

