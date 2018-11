Politie noemt file van bussen De Lijn naar nieuwe halte “illegaal”, maar grijpt voorlopig niet in BUSHALTES AAN NOORDSTATION VANAF VANDAAG TIJDELIJK VERPLAATST HA

26 november 2018

13u20

Bron: Belga, Bruzz

De bussen van De Lijn die op de Vooruitgangsstraat in file staan aan te schuiven richting de nieuwe vertrekhalte aan het Rogierplein, zijn in overtreding. Dat bevestigt de politiezone Brussel-Noord. Het gaat om een busbaan waar bussen niet stil mogen staan. De Lijn stopt sinds vanochtend niet meer onder het Brusselse Noordstation, maar aan de zijkant van het stationsgebouw en aan het Rogierplein. De oorzaak is overlast door transmigranten. Reizigersvereniging TreinTramBus vindt de verplaatsing van de haltes allesbehalve ideaal.

In het Noordstation zelf is de Lijnwinkel gesloten en wachten enkele verdwaalde reizigers, die nog niet op de hoogte zijn van de situatie, tevergeefs op hun bus. Veel beweging is er echter niet meer aan de voorlopig afgeschafte halte, al liggen binnen in het station hier en daar nog wel transmigranten te schuilen voor de koude. Bussen van de Waalse vervoersmaatschappij TEC stoppen wel nog onder het Noordstation.



Passagiers van De Lijn worden door overlast van migranten onder het Noordstation vanaf vandaag afgezet aan de zijkant van het station (Noordplein-Vooruitgangstraat), voor het gebouw van BNP Paribas. De vertrekhalte verschuift naar het Rogierplein.

“Niet ideaal”

"Onze reizigers zijn goed op de hoogte en vinden de weg naar waar ze moeten zijn", zegt Astrid Hulhoven, woordvoerster van de Vlaamse vervoersmaatschappij. "We hebben ook voldoende mensen ingeschakeld op het terrein.”



Het enige mankement aan de nieuwe regeling is volgens Hulhoven dat er soms toch nog chauffeurs naar de oude stopplaats moeten om te wachten. "De busbaan aan het Rogierplein is te kort. Het was niet de bedoeling, maar we hadden op voorhand al ingeschat dat het zo zou zijn", zegt Hulhoven.



Ze benadrukt dat het om een noodoplossing gaat "die ver van ideaal is" en hoopt "van harte dat de politiek begrepen heeft dat we het menen".

De vakbond ACV Openbare Diensten noemt de situatie eveneens “niet ideaal”. Maar voorlopig loopt het vrij goed, zegt ook ACV-secretaris Pieter Thys. Hij wijst erop dat chauffeurs die hun pauze niet willen nemen onder het Noordstation, ook op andere plekken terechtkunnen.

“Muur van bussen”

TreinTramBus is niet te spreken over de verplaatsing van de haltes, en wijst op de lokale nieuwssite Bruzz op nog andere tekortkomingen. “De muur van bussen vormt een gevaar voor overstekende voetgangers. Die zien het verkeer niet meer aankomen.” Thys nuanceert die kritiek. Volgens de vakbondsman leiden drie ploegen controleurs van De Lijn alles in goede banen.

De reizigersorganisatie vraagt zich ook af of het wel legaal is om op een busstrook te parkeren. Volgens de Brusselse politie is dat niet het geval. “De baan is voorbehouden voor bussen, maar er moet op gereden worden. Er mag niet op geparkeerd worden”, zegt Audrey Dereymaeker, woordvoerster van de politiezone Brussel-Noord.

Hoewel de bussen in overtreding zijn, grijpt de politie nog niet in. Er is overleg aan de gang met De Lijn om tot een oplossing te komen. Voetgangers en autobestuurders uit de aansluitende straten moeten zich nu tussen de bussen manoeuvreren. “We hebben nog geen klachten gehad, maar de politie die deze morgen ter plaatse was, heeft vastgesteld dat dit geen goede situatie is”, aldus nog Dereymaeker.

“Amper plaats om te schuilen”

TreinTramBus haalt nog een ander punt van kritiek aan: de afstand van het Noordstation tot aan het Rogierplein. Die bedraagt 500 meter en dat vindt de reizigersvereniging te ver. “Brussel-Noord is daardoor geen volwaardig mobiliteitsknooppunt meer.” Bovendien is er voor de reizigers amper plaats om te schuilen tegen de regen.

TreinTramBus roept de verschillende partijen op om snel een oplossing te zoeken. “Alle mensen die elkaar de voorbije dagen de schuld toeschoven, moeten dringend samenzitten en een echte oplossing uitwerken”, klinkt het.