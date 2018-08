Politie neemt drugs en geld in beslag na controle van verdacht voertuig in Putte TT

25 augustus 2018

16u33

Bron: Belga 0 De politie heeft donderdagavond een verdacht voertuig onderschept in Putte. Ze trof er een hoeveelheid cannabis in aan, die gelet op de omvang niet voor persoonlijk gebruik kon zijn. Ook lag er een grote som geld in de wagen, wat de inspecteurs deed vermoeden dat de bestuurder zich met drugshandel bezig hield. De twintiger uit Mechelen werd aangehouden, zo meldt de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen.

Tijdens een gerechtelijke actie van de politiezone Bodukap, die er vooral op gericht was om inbraken te voorkomen, probeerde een bestuurder zich op de Mechelbaan in Putte aan een controle te onttrekken. Enkele kilometers verderop kon het voertuig tot stilstand worden gebracht en werden de twee inzittenden gecontroleerd.

In de wagen vond de politie een hoeveelheid cannabis, alsook een grote som geld. Het vermoeden van drugshandel werd bevestigd toen de politie in de woning van de bestuurder in Mechelen nog een grote hoeveelheid cannabis aantrof. Er werden ook een grote som geld, verboden wapens en een bivakmuts gevonden, evenals een gestolen portefeuille die geseind stond.

De bestuurder is bij het gerecht gekend voor drugsgerelateerde feiten. Hij werd voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden. Zijn passagier, die ook gekend is, had met de drugshandel niets te maken en mocht na verhoor beschikken.