Politie neemt barbecuetoestel in beslag in bosgebied

29 juli 2018

De politie heeft een barbecuetoestel in beslag genomen in een bosgebied in Grote Bergen in Willebroek. In de provincie Antwerpen geldt namelijk een verbod op kampvuren en in natuurgebieden een rook- en vuurverbod.