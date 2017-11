Politie neemt 27 personen mee tijdens grote controleactie in Antwerps Schipperskwartier Redactie

10u48

In het Schipperskwartier in Antwerpen heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag een grote controleactie georganiseerd tegen onder meer straatcriminaliteit. Honderden werden gecontroleerd, 27 mensen van hen werden van hun vrijheid beroofd, het merendeel omdat ze illegaal in het land waren.

De politie koos de omgeving van het Schipperskwartier uit omdat ze naar eigen zeggen vaak meldingen kreeg van mensen die werden bestolen. De slachtoffers zouden meestal onder invloed zijn en dan omsingeld worden. Niet iedereen doet aangifte, om niet geassocieerd te worden in de Antwerpse rosse buurt. Verder zijn volgens de politie nog andere feiten van ernstig geweld in de buurt bekend.

Er werden vijf controleposten opgezet. Politie in uniform, in burgerkledij, het fietsteam, het prostitutieteam, alsook de Dienst Vreemdelingenzaken waren aanwezig. In totaal werden 524 personen gecontroleerd. 27 van hen zijn overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.

"Zestien personen verbleven illegaal in ons land. Vier van hen zijn aangehouden voor repatriëring", meldt de politie. "Een persoon stond geseind omdat er een bevel tot gevangenneming achter zijn naam stond. We vonden twee personen die eerder niet waren ingegaan op een uitnodiging voor een verhoor in het kader van ernstige feiten. Een van hen is al gearresteerd en komt later in de dag bij de onderzoeksrechter. Een persoon stond gesignaleerd in een terrorismedossier."

Voor de rest waren vier personen openbaar dronken, werd iemand meegenomen voor verstoring van de openbare orde, had iemand drugs bij zich en had ook iemand een verboden wapen bij.