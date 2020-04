Politie moet veel boetes uitschrijven in steden: “Helaas blijven mensen samen in auto kruipen en barbecues organiseren” KVE

05 april 2020

20u26

Bron: VTM Nieuws 12 Vooral in de steden blijkt dat de coronamaatregelen niet zo nauw worden opgevolgd. Veel mensen leefden vooral het verbod niet na om op een bank of op het gras te zitten. Of ze kropen samen in de auto. Of ze organiseerden samen een barbecue. Allemaal dingen die nu niet mogen. De politie moest dan ook honderden boetes uitschrijven.



In het stadspark van Antwerpen genoten mensen samen van de zon op een bank of ze zaten samen op het gras. Een gelijkaardig tafereel aan het MAS.

Gisteren en vandaag heeft de politie bijna 300 boetes uitgeschreven in Antwerpen en 200 in Gent voor onterechte verplaatsingen.



“Het overgrote deel van de mensen houdt zich zo goed mogelijk aan de maatregelen”, zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Helaas blijven we vaststellen dat de mensen samen in de wagen kruipen, en dat de mensen samen barbecues organiseren. Het blijft belangrijk om gedisciplineerd te zijn om de maatregelen goed op te volgen.”



De politie herhaalt nog eens dat het belangrijk is om de maatregelen te respecteren voor de zwakkeren en de mensen in de zorg.

