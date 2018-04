Politie moet schoten lossen om transport met illegalen te stoppen in Lille ADN

17 april 2018

20u16

Bron: Belga 12 De federale wegpolitie heeft afgelopen nacht 30 personen gevat die illegaal in ons land verbleven en in een lichte vrachtwagen zaten die op de E34 Antwerpen-Eindhoven reed. Dat zegt de Turnhoutse afdeling van het parket van Antwerpen.

Het voertuig werd klemgereden nadat het in Lille de snelweg had verlaten, maar de politie moest op de banden schieten om het volledig tot stilstand te krijgen.

De wegpolitie had de bestelwagen gespot op de E34 omdat die duidelijk veel te zwaar geladen was. Toen het voertuig de snelweg verliet, volgde de politie het tot aan de parking van een winkel in Lille en reed het daar klem. Het voertuig bleef echter inrijden op de politie. Die schoot daarom op de banden.

De politie pakte uiteindelijk drie verdachten op die de illegalen die achterin zaten vervoerden. Die laatsten waren vooral van Iraakse afkomst, naast vier Iraniërs en een Syriër. Drie van de passagiers waren vrouwen, vier waren minderjarig. Ze zullen worden overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De federale gerechtelijke politie voert het verdere onderzoek naar de feiten, mogelijk is er sprake van mensensmokkel.