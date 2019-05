Politie moet pepperspray inzetten tegen gele hesjes aan Noordstation, ook arrestaties in stadscentrum LH bvb Jelle Couder Stéphanie Romans

26 mei 2019

13u50

Bron: Belga 28 De Brusselse politie heeft deze middag enkele honderden gele hesjes ingesloten aan het Noordstation. Daarbij werd pepperspray ingezet, er is ook een waterkanon aanwezig. Die groep van tientallen “gele hesjes” worden één voor één aangehouden en weggevoerd. Nadien trok een tweede groep van een vijftigtal gele hesjes door het stadscentrum en werd ook het hoofdkwartier van de PS bekogeld met projectielen. Rond de Grote Markt in Brussel moest de politie gele hesjes arresteren die een horlogewinkel waren binnengevlucht.

De voorbije weken was op sociale media opgeroepen tot een massale betoging van de gele hesjes naar aanleiding van de Europese verkiezingen. Men wilde protesteren tegen wat men de “Europese dictatuur” noemt. Daar kwamen deze middag uiteindelijk een paar honderd betogers op af. Omdat de betoging niet was aangevraagd, heeft de politie beslist ze ook niet te laten plaatsvinden. Tussen de gele hesjes zijn er ook enkele black bloc, radicale linkse activisten.

Tientallen agenten in gevechtsuitrusting en met het waterkanon hebben de betogers omstreeks kwart voor twee omsingeld en teruggedreven op de Bolivarplaats. Ook op voorhand waren al een aantal mensen opgepakt omdat ze verboden wapens bij hadden. Daarnaast werd een cameraploeg ter plaatse lastig gevallen.

De groep aan het Noordstation is nog altijd volledig omsingeld door de oproerpolitie. De betogers worden één per één uit de menigte gehaald, gecontroleerd, aangehouden en afgevoerd met bussen. Voorlopig is de menigte kalm, al ontploft er nog af en toe een voetzoeker. Op een tiental meter van de ingesloten betogers staan ook nog een twintigtal aanhangers van de gele hesjes-beweging die “Laat onze kameraden vrij” scanderen.

Kat-en-muisspel met politie

Bij de actie van de politie aan het Noordstation kon een groep toch nog ontsnappen. Ze trokken naar het centrum van de hoofdstad om daar vernielingen aan te richten. De splintergroep met een vijftigtal gele hesjes vertrok via de kleine ring en voetgangerszone naar de Beurs in het centrum van Brussel. Daarbij werden reclamepanelen beschadigd en affiches afgetrokken. Her en der probeerden de manifestanten ook straatmeubilair in het midden van de weg te slepen om de achtervolgende agenten het leven zuur te maken. De Brusselse politie achtervolgde de betogers in gevechtsuniform, en dat leidde tot een kat-en-muisspel in de omgeving van de Grote Markt.