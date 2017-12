Politie Middelkerke houdt wagen tegen en vindt onthoofd lijk in koffer Redactie

Bron: eigen berichtgeving 1188 BBO In Middelkerke is vannacht een lijk gevonden in een wagen. Het lichaam bleek onthoofd te zijn. Een politiepatrouille hield rond twee uur in de Spermaliestraat een auto tegen met drie inzittenden die zich verdacht gedroegen. Tijdens controle van het trio én de wagen werd in de koffer de lugubere ontdekking gedaan. De inzittenden gaven een warrige uitleg.

Een tijdje later trof de politie op een camping in de buurt grote hoeveelheden bloed aan in een caravan. In de caravan bevond zich ook een man. Hij werd, net als de drie inzittenden van de wagen met het lijk erin, opgepakt.

Het parket bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van een lichaam dat in Middelkerke werd aangetroffen in de koffer van een wagen. "Voorlopig kan geen verdere informatie over de omstandigheden of over mogelijke verdachten vrijgegeven worden", aldus het parket. De federale recherche, het afstappingsteam, een wetsdokter en het labo zijn ter plaatse voor een onderzoek. Dat gebeurt onder een tent van de brandweer die over de wagen werd geplaatst om voorbijgangers geen zicht te geven.

