Politie massaal op de been voor manifestatie voor kleuter die overleed in crèche KBD

02 juni 2018

12u44 52

In Aalst verzamelt de politie op dit moment massaal voor een betoging die straks zal starten. De betoging werd georganiseerd naar aanleiding van het overlijden van een kleuter in een crèche.

Daniel, zes maanden oud, overleed er na hoge koorts. De eigenaar van de crèche verwittigde de ouders en de ambulance en mug, maar alle hulp kwam te laat.

Hoeveel volk er verwacht wordt is niet duidelijk. Verschillende straten zijn afgezet, en de politie is in groten getale aanwezig, ook ruiters en het waterkanon wordt klaar gehouden indien er problemen zouden opduiken.