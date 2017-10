Politie mag taser niet testen wegens 'te gevaarlijk': "Je geeft toch niet elke agent wapen van 50.000 volt?"

Hoewel 14 Belgische politiezones al in maart geselecteerd werden om tasers te testen in levensbedreigende situaties, mogen hun agenten het stroomstootwapen vandaag nog altijd niet gebruiken. "Want mogelijk is het te gevaarlijk", klinkt het.