Politie maakt geautomatiseerde databank over kunstdiefstallen

26 februari 2020

Bron: Belga 0 De politie werkt aan een geautomatiseerde databank in de strijd tegen kunstdiefstallen. Verder moet ook de centrale politiecel Kunst en Antiek versterkt worden volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Jarenlang stond in ons land de strijd tegen de kunstdiefstallen op een laag pitje. "Door de optimalisatie van de federale politie in 2014 werden vier centrale directies gefuseerd tot de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit DJSOC. Toen verdween de cel Kunst en Antiek. En het onderzoek naar kunstcriminaliteit werd zoals vroeger weer 'decentraal' in de gerechtelijke arrondissementen uitgevoerd", verklaart De Crem.

Maar hij belooft beterschap. De federale politie wil nu eindelijk haar Belgische databank met gestolen kunst en antiek, genaamd ARTIST, moderniseren om in de strijd tegen de kunstdiefstallen een versnelling hoger te schakelen.

Bemanning ondermaats

De cel Kunst en Antiek is alweer bemand met twee politiemensen. "Zij hebben als taak de bij­zondere expertendatabank ARTIST te voeden met gegevens, om de internationale samenwerking te garanderen en de onderzoeken door de federale en lokale politie te ondersteunen. Maar de bemanning van zo'n belangrijke entiteit bij de federale politie is nog altijd ondermaats en onvoldoende", erkent de minister. "Ik zal erop toezien dat dit wordt aangepast. Ons land heeft een reputatie hoog te houden in het vermijden van kunstroof, heling en andere zaken die daarmee verbonden zijn."

De demarche is opmerkelijk. De cel Kunst en Antiek was enkele jaren geleden opgedoekt op basis van de 'Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019' en het 'Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019'. De vorige minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), verklaarde toen in de Kamer dat "een relatief klein fenomeen als kunstdiefstal door één persoon kon worden afgehandeld, zeker als die kon bogen op een ruime ervaring en expertise ter zake".