Politie lost schoten tijdens achtervolging in Riemst: drie verdachten opgepakt, maar weer vrijgelaten HA

30 november 2018

20u47

Bron: Belga 0 De lokale politie heeft gisterenavond drie zware jongens uit het Luikse kunnen vatten na een achtervolging van Veldwezelt (Lanaken) tot in Vroenhoven (Riemst). Het trio was gekend voor feiten van diefstal en drugs.

Bij een grenscontrole in Veldwezelt vluchtten de drie mannen weg in een voertuig. Twee douaniers op de motorfiets zetten de achtervolging in. Een douanier loste daarbij twee waarschuwingsschoten. In de buurt van Vroenhoven reden de drie in hun BMW een weide in, waar ze zich vastreden. Daarna sloegen de drie te voet op de vlucht.

Omliggende politiekorpsen werden geroepen om een zoekactie op te starten. Er werden ook speurhonden ingezet. Uiteindelijk kon het trio rond 23.30 uur onder de brug in Kanne (Riemst) geklist worden.

De verhoren van de drie mannen duurden tot deze namiddag. Vervolgens werd het parket in Luik gecontacteerd. Dat besliste om het drietal niet te laten voorleiden bij een onderzoeksrechter, waarna ze werden vrijgelaten. Mogelijk hebben de drie wel enkele verkeersinbreuken gepleegd.

Vandaag werden ook nog het gerechtelijk lab voor een sporenonderzoek en een wapendeskundige voor ballistisch onderzoek ingezet.