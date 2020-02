Politie legt lat voor rekruten lager en voert deliberaties in KVDS

12 februari 2020

06u08

Bron: Belga 2 Wie op de politieschool tekorten heeft bij de eindexamens, kan aan het einde van dit schooljaar voor het eerst tóch toegelaten worden tot het politiekorps. Een nieuw Koninklijk ­Besluit voert een systeem van deliberaties in, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2019. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

Tot nu was het systeem vrij rigide: alleen wie minstens twaalf op twintig haalde voor elke cluster van de opleiding - die één jaar duurt - was geslaagd. Één elf op twintig betekende dat de kandidaat niet bij de politie mocht.

"De aanpassingen moeten ertoe leiden dat kandidaten die over voldoende potentieel beschikken, gedelibereerd kunnen worden", zegt Erik Eenaerts, de woordvoerder van ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).





De politie kampt met een groot personeelstekort. Duizenden functies zijn niet ingevuld. Maar de slaagpercentages op de politiescholen zijn al erg hoog. Volgens Eenaerts zullen de nieuwe regels dan ook weinig veranderen aan dat tekort. "Dit levert misschien 1 procent winst op', zegt hij. "De bedoeling is om de kandidaten op dezelfde manier te behandelen als studenten aan hogescholen of universiteiten. Ook voor hen is er na elk examenblok in een deliberatie voorzien.”