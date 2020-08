Politie laat 237 berichten met ‘fake news’ over coronavirus van sociale media halen HR

27 augustus 2020

07u49

Sinds het begin van de coronapandemie zijn 450 berichten met 'fake news' over de coronacrisis gesignaleerd aan de verschillende platformen van sociale media. Dat meldt SudPresse donderdag op basis van cijfers van de federale politie. Van die valse informatieberichten werden er 237 verwijderd.

Een eenheid van de federale politie die belast is met onderzoek op internet kreeg tijdens de crisis de opdracht om 'fake news' over het coronavirus te detecteren. Er wordt gewerkt op basis van trefwoorden om die berichten op te sporen.



“Wanneer het duidelijk gaat om een bericht dat doelbewust gemaakt werd om een impact te hebben op het vertrouwen van de burgers te of dat tot doel heeft om kwetsbaarheden uit te buiten met als doel om de publieke instellingen te ondermijnen, dan wordt die inhoud gesignaleerd en wordt er gevraagd om die te verwijderen”, klinkt het bij de politie. De berichten worden enkel op vrijwillige basis verwijderd.

Extremistische groepen

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem hebben de diensten “een zekere virulentie vastgesteld op de sociale media bij allerlei extremistische of terroristische groepen of personen”, die de crisis trachten uit te buiten om mogelijke sympathisanten aan hun kant te krijgen.