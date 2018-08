Politie laadt groene Tesla op met vervuilende dieselgenerator LVA

01 september 2018

01u58

Bron: Autoblog.nl 0 Op het internet wordt de draak gestoken met de beelden waarop de eerste politie-Tesla in ons land te bewonderen is. De elektrische wagen wordt namelijk opgeladen met een vervuilende dieselgenerator.

De gloednieuwe Tesla waarmee de inspecteurs van de politiezone Zaventem vanaf volgende week hun interventies zullen doen mag dan wel goed zijn voor het milieu, hetzelfde geldt niet voor zijn oplader.

Op beelden die we gisteren te zien kregen was de auto niet het enige "groene" element dat de aandacht trok. Onder andere op de Nederlandse blog autoblog.nl merkte men op dat de groene kast een een dubbele moraal aan het licht bracht. De kast is namelijk een vervuilende dieselgenerator van het merk Cummins.