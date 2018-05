Politie krijgt nieuwe tips over dader die Vlaming (28) in coma sloeg tijdens concert Dimitri Vegas en Like Mike KVDS TTR

Bron: Opsporing Verzocht, Faroek, Het Nieuwsblad 0 Na de uitzending van het Nederlandse opsporingsprogramma 'Opsporing Verzocht' heeft de politie twaalf nieuwe tips gekregen over de man die de Vlaamse Toon (28) in coma sloeg tijdens een concert van dj's Dimitri Vegas en Like Mike in het Antwerpse Sportpaleis op 15 december vorig jaar. Ook de naam van de vermoedelijke dader zou intussen bekend zijn bij de politie.

Vijf maanden na de feiten is de dader die Toon in elkaar mepte nog niet gevonden. Vorige maand deed het 28-jarige slachtoffer zijn verhaal in het opsporingsprogramma Faroek Live. Na de uitzending meldde zich een getuige die beelden had gemaakt van het moment van de aanval. Daarop was te zien hoe een kerel met ontbloot bovenlijf plots op Toon afstapte en hem een slag in het gezicht verkocht.

Nu heeft ook de Nederlandse politie na de uitzending van het opsporingsprogramma 'Opsporing Verzocht' nieuwe informatie gekregen over de vermoedelijke dader. “We kregen twaalf tips over de man met de tatoeage van een leeuwenkop op zijn linkerborst. Daarbij zijn ook namen genoemd”, zegt Anniko van Santen van 'Opsporing Verzocht'. De Nederlandse politie en de speurders van de recherche van de Antwerpse politie hopen dat de zaak nu zo snel mogelijk wordt opgelost.

Vorige maand riepen de Belgische dj’s hun fans zelf nog op om te helpen en iets te laten weten als iemand wist wie bij de vechtpartij betrokken was.

Zwaargewond

Toon was in december met een groepje vrienden naar het concert van de bekende dj’s getrokken. Kort nadat ze arriveerden, rond 22 uur, werd hij aangevallen door een spierbundel in ontbloot bovenlijf. In het ziekenhuis bleek dat Toon er erg aan toe was. “De spoedarts zei dat hij niet alleen twee blauwe ogen had”, vertelde zijn vriendin aan Faroek. “Hij had ook een hersenbloeding en een schedelbreuk. ‘We weten niet of hij er deze nacht nog zal doorkomen’, zei hij letterlijk.”

Een week lag de man in coma en hij zweefde op het randje van de dood. Intussen is Toon aan de beterhand, maar de oude is hij nog lang niet. Zo is hij nog altijd arbeidsongeschikt, heeft hij te kampen met constante hoofdpijn en raakte hij zijn reuk- en smaakzin kwijt.

Spierbundel in ontbloot bovenlijf

Na de uithaal vertrok de dader onmiddellijk uit het Antwerpse Sportpaleis. De man had op het moment van de feiten haar dat aan twee kanten was opgeschoren. Bovenop was het langer en droeg hij het met gel achteruit. Er was ook een vrouw met lang donker haar bij hem. Zij was ongeveer 1,70 meter lang en droeg uitdagende kleding.

Volgens Patrick Aerts van de Antwerpse politie had de dader geen enkele reden om te slaan en wordt hij omwille van de ernst van de feiten vervolgd voor poging tot doodslag.