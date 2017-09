Politie kreeg al vier bruikbare tips over aanrander in Roeselare na uitzending camerabeelden 19u50

De politie heeft al vier bruikbare tips gekregen over een aanrander in Roeselare. De man maakte in de nacht 21 op 22 juli in de stationsbeurt twee slachtoffers: eerst een 17-jarig meisje en later een 53-jarige vrouw.



Gisterenavond zond het VTM-opsporingsprogramma Faroek bewakingsbeelden uit waarop de dader te zien is. In de uitzending werden de feiten gereconstreerd.



De man heeft een opvallende tatoeage op de rechterarm, zwart krullend haar dat aan de zijkant opgeschoren is, een stoppelbaard en is naar schatting 25 à 30 jaar. Hij sprak geen Nederlands en is ongeveer 1,75 m groot. In de inkomhal van De Bonte Os verloor hij tijdens de schermutseling nog zijn aansteker en horloge. De politie vraagt getuigen of iemand die hen kan helpen bij de identificatie van de verdachte zich te melden. Dat kan op het gratis nummer 0800/30.300 of opsporingsberichten@police. belgium.eu.