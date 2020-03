Politie kreeg al verschillende tips over man die jongen (18) aanrandde op trein: “Sommige tips zijn heel concreet” Inge Bosschaerts

04 maart 2020

11u58 30 De politie heeft al vijf tips gekregen over de aanranding van een 18-jarige jongen op een trein in Brussel. Gisteravond deed het slachtoffer zijn verhaal in het VTM-opsporingsprogramma Faroek. Er werden camerabeelden verspreid van de man die hem aanrandde.

Na de uitzending kreeg de politie al verschillende tips. “Die zijn zeer concreet”, zegt Sarah Frederickx van de federale politie. “De tips zullen nu allemaal verder onderzocht worden. Meer tips zijn nog steeds welkom, maar hier kunnen we zeker al mee aan de slag.”

De feiten dateren van 3 oktober vorig jaar. Een jongen van 18 nam om 7.30 uur de trein naar Brussel in het station Brussel Airport – onder de luchthaven van Zaventem. Hij werd van in het station achtervolgd door een man, die zich in de trein naast hem zette en begon te masturberen.

“Ik was helemaal in shock”, vertelde het slachtoffer in Faroek. “Maar ik durfde niet te reageren omdat ik dacht dat hij een mes op zak had. Hij nam me bij mijn hoofd en wilde me verplichten om in te gaan op zijn avances. Ik vermoed dat hij effectief tot penetratie wilde overgaan. Uiteindelijk kon ik voldoende tegenstribbelen, waarop hij opnieuw begon te masturberen. Toen hij klaar was, is hij rustig vertrokken.”

De politie benadrukt dat extra tips over de dader nog steeds welkom zijn. De man is struis gebouwd, heeft een getaande huidskleur, kort geschoren donker haar en een stoppelbaard. Het lijkt erop dat hij ongeveer 35 jaar oud is en hij droeg op het moment van de feiten een zwarte jas met daaronder een rood T-shirt met een tekening op. Wie meer informatie heeft, kan de politie verwittigen via 0800/30.300 of opsporingen@police.belgium.eu.