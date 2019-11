Politie kreeg al tientallen oproepen na publicatie robotfoto sabotage Doel 4 TT

05 november 2019

22u40

Bron: VTM 10 In de uitzending van ‘Faroek’ vanavond werd voor het eerst een robotfoto getoond in de zaak van de sabotage van de kerncentrale Doel 4. Meer dan vijf jaar na de sabotage van een stoomturbine zit het onderzoek daarover nog altijd muurvast, en moet een oproep naar getuigen de zaak vooruit helpen. De federale politie zegt meteen na de uitzending al tientallen oproepen te hebben gekregen. "Dat is zeer positief”, klonk het tegenover gerechtsjournalist Faroek Özgünes vanuit het callcentrum van de politie.

In ‘Faroek' werd vanavond een reconstructie van de feiten op 5 augustus 2014 getoond. Daaruit blijkt dat de dader zéér goed wist wat hij deed toen de turbine van kernreactor Doel 4 stilviel door sabotage. In de beveiligde zone werd een hangslot verwijderd en een oliehendel doelbewust open gedraaid. “De dader is op een legale manier in de technische perimeter binnen geraakt”, zegt het parket. De persoon die de hendel heeft opengedraaid moet een werknemer van Engie of een onderaannemer zijn. In ieder geval gaat het om iemand die toegang had tot de technische zone.

Op 5 augustus 2014 merkte een toezichter een onbekende man op. Van die persoon werd een robotfoto gemaakt. Het gaat om een blanke man en hij droeg die dag donkere kledij en een bril, mogelijk een veiligheidsbril. Op zich is het ook niet abnormaal dat mensen in de kerncentrale elkaar niet kennen, omdat de werkruimte zo groot is en er verschillende diensten aan de slag zijn. Mocht iemand zich in deze ontmoeting herkennen en niets met de feiten te maken hebben, dan zouden de onderzoekers dit graag weten, luidt het.

De speurders sluiten ook niet uit dat de uitvoerder de opdracht van buiten het bedrijf heeft gekregen. Naast de enorme materiële schade was er ook het grote economisch verlies voor het bedrijf.

Eerder al twee incidenten

Na verder onderzoek werd ook duidelijk dat op 10 juli en 31 juli 2014 ook al twee opmerkelijke feiten hadden plaatsgevonden. Op 10 juli vielen twee pompen stil die dienen om de afgekoelde stoom, die terug water is geworden, te recupereren. Deze recuperatie betekent meer rendement en het uitvallen van de pomp is een economisch verlies.

Op 31 juli viel de pomp opnieuw stil nadat een persoon de noodknop had ingeduwd. “Dit was een manuele handeling en geen technisch defect. Heeft iemand dit per ongeluk gedaan, dan zouden de speurders dit graag weten om deze piste te sluiten.”

“Uit het onderzoek blijkt ook dat iemand siliconen heeft gespoten in het slot van een deur van het labo op de kelderverdieping, waardoor die gemakkelijk kon worden opengeduwd”, aldus het parket nog. “Mogelijks kan dit de vluchtweg van de dader zijn geweest, waardoor die sneller kon wegkomen.”

Wie informatie heeft over de man op de robotfoto, wordt gevraagd de speurders te contacteren via het online formulier of via het gratis 0800/30 300. Alle nuttige informatie voor het onderzoek, hoe klein ook, is welkom bij de speurders.